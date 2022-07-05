Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Доследственную проверку по факту смерти Шатунова продлили на 30 дней

СК решил не возбуждать уголовное дело по факту смерти Шатунова

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Доследственную проверку по факту смерти певца Юрия Шатунова продлили на 30 дней, однако Следственный комитет (СК) России решил не возбуждать уголовное дело о халатности врачей. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на собственный источник.

«По закону за десять дней проверка должна завершиться либо возбуждением, либо отказом в возбуждении уголовного дела. В случае если невозможно ни то ни другое, по решению руководства проверку продлевают до 30 дней», — сказал собеседник канала.

Он пояснил, что продление сроков связано с техническими проблемами и с тем, что патологоанатомы не успел подготовить заключение о причине смерти исполнителя. В профессионализме врачей следователи не сомневаются.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца был назван обширный инфаркт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что диспетчер отказалась отправлять бригаду скорой помощи на вызов к Шатунову. По словам источника «Известий», друзья певца позвонили в скорую и сказали, что «у человека плохо с сердцем», на что диспетчер ответила, что машин нет, фактически отказав в выезде бригады.

В Московской областной станции скорой медицинской помощи информацию позднее опровергли. Там заявили, что изначально друзья Шатунова хотели сами отвезти певца в больницу. Диспетчер, разговаривавший с ними по телефону, предложил оформить вызов медиков.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Назван возможный ответ России на запрет транзита товаров через Литву
IT-специалистам изменили условия льготной ипотеки
Фитнес-тренер показала жировые складки на фото без ретуши и восхитила фанатов
На Украине сообщили о распродаже в стране западной военной продукции
Во Владимирской области похоронили мультипликатора Леонида Шварцмана
Подозреваемого в похищении воронежского школьника россиянина взяли под стражу
Российский город захватило опасное растение
Ученые рассказали об опасных веществах в Черном море
Уход KFC и «Макдоналдс» из России сравнили
Загитова опубликовала фото с украшениями за 1,5 миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.