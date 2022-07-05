Доследственную проверку по факту смерти Шатунова продлили на 30 дней

СК решил не возбуждать уголовное дело по факту смерти Шатунова

Доследственную проверку по факту смерти певца Юрия Шатунова продлили на 30 дней, однако Следственный комитет (СК) России решил не возбуждать уголовное дело о халатности врачей. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на собственный источник.

«По закону за десять дней проверка должна завершиться либо возбуждением, либо отказом в возбуждении уголовного дела. В случае если невозможно ни то ни другое, по решению руководства проверку продлевают до 30 дней», — сказал собеседник канала.

Он пояснил, что продление сроков связано с техническими проблемами и с тем, что патологоанатомы не успел подготовить заключение о причине смерти исполнителя. В профессионализме врачей следователи не сомневаются.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца был назван обширный инфаркт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что диспетчер отказалась отправлять бригаду скорой помощи на вызов к Шатунову. По словам источника «Известий», друзья певца позвонили в скорую и сказали, что «у человека плохо с сердцем», на что диспетчер ответила, что машин нет, фактически отказав в выезде бригады.

В Московской областной станции скорой медицинской помощи информацию позднее опровергли. Там заявили, что изначально друзья Шатунова хотели сами отвезти певца в больницу. Диспетчер, разговаривавший с ними по телефону, предложил оформить вызов медиков.