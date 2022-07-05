В России оценили назначение замглавы МИД Украины оскорбившего Шольца посола

Сенатор Пушков: ФРГ может «гордиться» поддержкой Украины после назначения посла Мельника

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил назначение посла Украины в Берлине Андрея Мельника, оскорбившего канцлера Германии Олафа Шольца, заместителем главы МИД страны.

«Германия может гордиться своей поддержкой Украины: оскорблявший ее руководство посол, вероятно, идет на повышение», — написал сенатор.

Ранее, 4 июля, стало известно, что посол Украины в Германии Андрей Мельник осенью вернется в Киев, чтобы занять новый пост. Он станет заместителем главы МИД республики.

В начале мая вокруг украинского дипломата разразился скандал после того, как он раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев и оскорбил его, назвав «ливерной колбасой». Мельник заявил, будто политик ведет себя по-детски.