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Предсказана конкуренция газа с нефтью

Bloomberg: газ конкурирует с нефтью как топливо, определяющее геополитику

Фото: Павел Михеев / Reuters

Природный газ стал самым ходовым товаром в мире, он подорожал на 700 процентов в Европе с начала 2021 года, об этом пишет Bloomberg.

Газ теперь конкурирует с нефтью как топливо, определяющее геополитику, отмечает издание. «Это сердцевина зарождающейся эры конфронтации между крупными державами», — предсказывает издание.

Brent от TradingView

«Сейчас мир думает о газе так же, как когда-то думал о нефти. Существенная роль, которую он играет в современной экономике, а также потребность в надежных поставках стали очевидными», — сказал управляющий директор исследовательской фирмы ClearView Energy Partners LLC Кевин Бук.

Многие страны обратились к газу в рамках перехода к чистой энергии, поскольку они стремятся постепенно отказаться от использования более грязных ископаемых видов топлива, таких как уголь. В результате в Азии топливо стало примерно в три раза дороже, чем год назад. В Европе это одна из основных причин, по которой инфляция только что достигла нового рекорда.

К концу текущего года цены на сырую нефть могут обвалиться до 65 долларов за баррель на фоне спада спроса, предсказали ранее аналитики Citigroup.

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Платон Щукин
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