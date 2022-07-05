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В ЛНР назвали провокацией обстрел роддома в Славянске

ТАСС: в ЛНР назвали провокацией обстрел роддома в подконтрольном Киеву Славянске

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бойцы украинских националистических батальонов обстреляли район роддома в подконтрольном Киеву Славянске, чтобы обвинить в этом силы союзных войск России и Луганской народной республики (ЛНР). Такую цель назвал близкий источник к Народной милиции (НМ) ЛНР, передает ТАСС.

«По имеющейся информации, роддом уже как две недели стоит пустой. Вероятно, хотят устроить провокацию, как это было в Мариуполе», — сказал собеседник агентства.

По данным издания, под обстрел украинских сил также попал рынок и район железнодорожного вокзала.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели 10-летней девочки в результате обстрела города со стороны украинских войск. Также стало известно, что в результате другого обстрела погибли два человека, еще два — пострадали.

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Алевтина Запольская
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