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Древние селища в Башкирии станут объектами культурного наследия

Три древних селища в Иглинском районе Башкирии станут объектами культурного наследия

Фото: Олег Яровиков / архив ИА «Башинформ»

В Республике Башкортостан три древних селища станут объектами культурного наследия. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на соответствующий приказ властей региона.

Селища Поступалово-1, Поступалово-2 и Поступалово-3 расположены близ деревни Поступалово в Иглинском районе Башкирии. Памятники относятся к периоду от II века до нашей эры до середины первого тысячелетия нашей эры. Отмечается, что в скором времени госкомитет республики по делам юстиции произведет официальную регистрацию объектов.

Ранее стало известно, что археологи обнаружили в черте Уфы четыре памятника бронзового века — три селища и одно поселение. Они были выявлены во время исследования территории, на которой ведется застройка микрорайона. Сообщалось, что застройщик планирует создать на территории раскопок парковую зону, где впоследствии можно будет оборудовать открытые археологические павильоны.

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Евгений Шульгин
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