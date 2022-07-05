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Жених сделал предложение женщине и чуть не лишил ее пальца

Daily Star: женщина чуть не лишилась пальца из-за слишком маленького обручального кольца

Фото: Korie Cull / Unsplash

Жительница Лондона чуть не лишилась пальца из-за слишком маленького обручального кольца. Об этом сообщает Daily Star.

30-летняя Периеса рассказала, что ее жених, 28-летний Уиллис Ороме, сделал ей предложение и подарил красивое обручальное кольцо стоимостью две тысячи фунтов стерлингов. Она ответила ему согласием, надела украшение и легла спать.

Наутро женщина поняла, что кольцо не снимается. Ороме посмотрела несколько видео о том, как снять застрявшее украшение, и даже попробовала несколько способов. Она использовала нитку, лед, мыло и воду, но ничего не помогало. Когда палец начал синеть, женщина забеспокоилась и вызвала спасателей.

Чтобы спасти палец, кольцо пришлось разрезать. Однако позднее его все же починили, причем ювелир, который изготавливал украшение, согласился бесплатно увеличить его до нужного размера.

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«Уиллис пытался измерить размер моего кольца по старому кольцу, которое я носила на мизинце. Он хотел, чтобы предложение было сюрпризом, но все пошло не совсем по плану», — объяснила женщина. В итоге влюбленные сыграли свадьбу и уже почти два года живут в счастливом браке.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина подарил возлюбленной «чудовищное» помолвочное кольцо, разозлил ее и вынудил отправиться в больницу. Кольцо оказалось слишком маленьким и застряло у невесты на пальце.

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Евгения Черкасова
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