Жених сделал предложение женщине и чуть не лишил ее пальца

Daily Star: женщина чуть не лишилась пальца из-за слишком маленького обручального кольца

Жительница Лондона чуть не лишилась пальца из-за слишком маленького обручального кольца. Об этом сообщает Daily Star.

30-летняя Периеса рассказала, что ее жених, 28-летний Уиллис Ороме, сделал ей предложение и подарил красивое обручальное кольцо стоимостью две тысячи фунтов стерлингов. Она ответила ему согласием, надела украшение и легла спать.

Наутро женщина поняла, что кольцо не снимается. Ороме посмотрела несколько видео о том, как снять застрявшее украшение, и даже попробовала несколько способов. Она использовала нитку, лед, мыло и воду, но ничего не помогало. Когда палец начал синеть, женщина забеспокоилась и вызвала спасателей.

Чтобы спасти палец, кольцо пришлось разрезать. Однако позднее его все же починили, причем ювелир, который изготавливал украшение, согласился бесплатно увеличить его до нужного размера.

«Уиллис пытался измерить размер моего кольца по старому кольцу, которое я носила на мизинце. Он хотел, чтобы предложение было сюрпризом, но все пошло не совсем по плану», — объяснила женщина. В итоге влюбленные сыграли свадьбу и уже почти два года живут в счастливом браке.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина подарил возлюбленной «чудовищное» помолвочное кольцо, разозлил ее и вынудил отправиться в больницу. Кольцо оказалось слишком маленьким и застряло у невесты на пальце.