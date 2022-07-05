Бритни Спирс высмеяли в сети за небритые подмышки на видео в бикини

Поп-певицу Бритни Спирс раскритиковали за небритые подмышки и откровенные позы на видео

Американскую поп-певицу Бритни Спирс раскритиковали за неухоженный внешний вид и небритые подмышки. Соответствующие комментарии появились под ее новой публикацией в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что знаменитость проводит медовый месяц на островах вместе с мужем Сэмом Асгари. В упомянутом ролике исполнительница позирует на пляже в бикини с неоновыми бюстгальтером и плавками с леопардовым принтом.

Размещенное видео набрало более пяти миллионов просмотров и тысячи комментариев. Пользователи сети подняли артистку на смех за откровенные позы и неудачную эпиляцию. «Волосатые подмышки! Кто-нибудь, помогите ей сделать хотя бы это», «Мы же знаем, что она не сильна в личной гигиене», «Думаю, ее ноги выглядят так же», «Она поставила грудные импланты? Я вижу шрамы в подмышечных впадинах», «Перестань вести себя как звезда фильмов для взрослых», — писали юзеры.

В июне певица Бритни Спирс примерила свои джинсы 23-летней давности на камеру. В опубликованном ролике артистка позировала в белых обтягивающих брюках на низкой талии и оранжевом кроп-топе с рукавами-воланами. Знаменитость призналась, что это те самые джинсы, в которых она снималась в начале своей карьеры в музыкальном клипе Sometimes в 1999 году.