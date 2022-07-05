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Почти 200 человек погибли в США за выходные из-за огнестрельного оружия

Gun Violence Archive: со 2 по 5 июля в США из-за огнестрельного оружия погибли 198 человек

Фото: Richard B. Levine / www.imago-images.de / Global Look Press

Почти 200 человек погибли в США из-за огнестрельного оружия за праздничные выходные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Gun Violence Archive.

Так, со 2 по 5 июля в ходе инцидентов с применением огнестрельного оружия погибли 198 американцев, из них 2 ребенка и 10 подростков. Еще 542 человека пострадали.

Всего за указанный период произошло 414 подобных происшествий. Из них 16 случаев были массовой стрельбой. Отмечается, что таковыми считаются эпизоды с четырьмя и более пострадавшими.

4 июля по меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США. Мероприятие проходило в городе Хайленд-Парк — северном пригороде Чикаго.

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Марина Совина
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