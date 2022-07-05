В ООН обеспокоились из-за арестов на Украине за поддержку России

Верховный комиссар ООН Бачелет обеспокоилась арестами СБУ украинцев за поддержку России

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность из-за информации о многочисленных арестах граждан Службой безопасности Украины (СБУ) за поддержку России, произведенных с возможными нарушениями прав человека. Об этом сообщается в заявлении на сайте организации.

По словам Бачелет, у нее есть данные о том, что СБУ и национальная полиция задержали более тысячи лиц, подозреваемых в поддержке российских вооруженных сил и связанных с ними группировок. «У нас есть опасения, что аресты были проведены не в соответствии с международными обязательствами Украины в области прав человека», — уточнила она.

Комиссар ООН рассказала, что организации известно как минимум о 12 случаях, которые можно расценивать как насильственные исчезновения.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев вновь подал жалобу в суд ООН в Гааге на Россию по обвинению в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида. При этом дипломат не уточнил, о каком именно нарушении в качестве обоснования для подачи меморандума идет речь.