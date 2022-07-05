Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам

Володин заявил, что Киев делает все, чтобы ВС РФ не останавливались у границ ДНР и ЛНР

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Украина ведет все к тому, чтобы войска России не останавливались у границ Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Что касается действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответ будет очень жестким, подчеркнул спикер нижней палаты парламента, комментируя удары баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по Белгороду.

Володин добавил, что специальная военная операция закончится в том числе тогда, когда ВСУ перестанут наносить удары по российским мирным городам и селам.

В ночь на 3 июля ВСУ выпустили по Белгороду три баллистические ракеты — они были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки одной из ракет упали на жилой дом. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, погибли четыре человека — трое украинских граждан и один россиянин.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высокий, «желтый» уровень террористической угрозы, действие которого продолжается в приграничных регионах России, соответствует текущему моменту.