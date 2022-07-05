Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле высказались о террористической опасности в приграничных регионах России

Дмитрий Песков назвал соответствующим моменту уровень террористической угрозы в регионах

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Высокий, «желтый» уровень террористической угрозы, действие которого продолжается в приграничных регионах России, соответствует текущему моменту. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так в Кремле отреагировали на вопрос о необходимости повышения уровня террористической угрозы.

«Устанавливается тот уровень опасности, который соответствует текущему моменту. Уровень соответствует текущему моменту», — заявил представитель президента.

В ночь на 3 июля ВСУ выпустили по Белгороду три баллистические ракеты — они были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны. Обломки одной из ракет упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли четыре человека — трое украинских граждан и один россиянин.

В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности — 25 июня его действие продлили до 9 июля.

Ранее действие высокого уровня террористической угрозы продлевали в Крыму, а также Брянской и Воронежской областях.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли отказ Си Цзиньпина от визита в Россию
У сети «Вкусно и точка» заметили «болезнь российского бизнеса»
Названо число погибших в Донецке в результате обстрела ВСУ
Россиянина осудили на 11 лет за похищение и изнасилование школьницы
Кремль высказался на тему блокады транзита в Калининград
В Кремле высказались о террористической опасности в приграничных регионах России
Шойгу ответил на вопрос об отправке срочников в зону проведения СВО
Опасения Японии из-за новых условий работы «Сахалин-2» объяснили
МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Кремль отреагировал на обвинение российских военных в провокациях в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.