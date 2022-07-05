В Кремле высказались о террористической опасности в приграничных регионах России
Высокий, «желтый» уровень террористической угрозы, действие которого продолжается в приграничных регионах России, соответствует текущему моменту. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Так в Кремле отреагировали на вопрос о необходимости повышения уровня террористической угрозы.
«Устанавливается тот уровень опасности, который соответствует текущему моменту. Уровень соответствует текущему моменту», — заявил представитель президента.
В ночь на 3 июля ВСУ выпустили по Белгороду три баллистические ракеты — они были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны. Обломки одной из ракет упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли четыре человека — трое украинских граждан и один россиянин.
В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности — 25 июня его действие продлили до 9 июля.
Ранее действие высокого уровня террористической угрозы продлевали в Крыму, а также Брянской и Воронежской областях.