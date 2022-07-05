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Volvo не принимала решения об уходе из России

Компания Volvo сообщила, что не принимала решения об уходе из России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Компания Volvo сообщила, что не принимала решения об уходе с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Компания Volvo Group не принимала решения об уходе с рынка», — констатировал представитель пресс-службы автопроизводителя. Ранее стало известно, что Volvo Group решила сократить штат в России.

Дело в том, что завод компании в Калуге продолжит находиться в режиме простоя, поэтому вынужден увольнять часть сотрудников. По состоянию на конец 2020 года в «Вольво Восток» работало 606 человек, в «Вольво Компоненты» — 668 человек (данные на 2019 год).

В конце апреля сообщалось, что Volvo Cars и Jaguar Land Rover (JLR) вслед за General Motors начали сокращать основную часть сотрудников российских офисов.

В июле глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ситуация со стоимостью автомобилей в стране стабилизируется. В настоящее время нет причин для резких изменений, поэтому он обещал снижение цен на машины.

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Платон Щукин
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