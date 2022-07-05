Начато расследование после ранения российского журналиста в Донецке

СКР расследует факт ранения ассистента оператора «ТВ Центр» Алексеева в Донецке

Следственный комитет России (СКР) заявил о расследовании обстоятельств ранения журналиста телеканала «ТВ Центр». Об этом в вторник, 5 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СКР, во время обстрела города Вооруженными силами Украины ассистент оператора телеканала «ТВ Центр» Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений, его госпитализировали. Следователи намерены установить причастных к преступлению.

Ранее 4 июля стало известно о пострадавшем в результате обстрела российском журналисте.

1 июня журналист российского телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев был ранен в Северодонецке. «Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», — сказал он. По его словам, боец Росгвардии сделал ему перевязку.