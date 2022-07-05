В Госдуму внесли проект поправок к закону об ответственном обращении с животными

Парламент Ямала внес в Госдуму поправки к закону об ответственном обращении с животными

Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа внесло в Госдуму проект закона об ответственном обращении с животными. Данные о законопроекте и пояснительная записка к нему опубликованы на официальном портале нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что поправки предполагают закрепить за владельцами животных обязанность проводить их идентификацию и учет, чтобы властям было проще устанавливать нарушившего закон владельца.

Также поправки предусматривают запрет на свободный выгул животных.

«Предлагается при выгуле домашнего животного исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного, за исключением мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных», — говорится в пояснительной записке.

Проект поправок зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы.

Ранее юрист Александр Спесивцев объяснил, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного.