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В Киеве опровергли установку украинскими военными флага на острове Змеиный

Представитель Минобороны Украины Гуменюк: флаг на остров Змеиный доставил вертолет ВСУ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не устанавливали украинский флаг на острове Змеиный, заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Минобороны страны Наталья Гуменюк, передает CNN.

Она опровергла эти сведения и уточнила, что флаг был доставлен на остров вертолетом. Украинские войска не занимали территорию.

Флаг был доставлен на остров с помощью вертолета. Подождет до прибытия войск, а потом будет развеваться

Наталья Гуменюкруководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Минобороны Украины

Воспринимать «метафорически»

Гуменюк призвала воспринимать ее слова о появлении символа на Змеином «метафорически». До этого в понедельник, 4 июля, она заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили флаг республики на острове в Черном море. При этом представитель министерства объявила, что «военная операция завершена, и сейчас территория возвращена под юрисдикцию Украины».

Никто не высаживался на острове. Кто будет устанавливать его, поднимать?

Наталья Гуменюкруководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Минобороны Украины

Вывод войск

30 июня российские войска покинули территорию Змеиного, чтобы продемонстрировать Западу готовность сотрудничать по гуманитарным вопросам.

Остров Змеиный находится в Черном море примерно в 35 километрах от побережья Одесской области и в чуть более 100 — от Одессы

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что эти меры приняты в качестве жеста доброй воли ради демонстрации нежелания препятствовать вывозу зерна с Украины. Генерал отметил, что поставленные перед гарнизоном задачи были выполнены.

Мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины

Игорь Конашенковофициальный представитель Минобороны России

В Минобороны РФ объяснили, что это не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля над северо-западной части Черного моря.

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что Россия может вернуть войска на Змеиный, если увидит угрозу для вывоза зерна с территории Украины и последуют провокации со стороны Киева.

Нас упрекают в том, что мы якобы не даем возможности создания гуманитарного коридора для вывоза зерна, что это может грозить мировым голодом. Это не так, есть другие пути, чтобы его вывезти. Не мы заминировали порты и затопили корабли

Светлана Журовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Под контролем России

Россия заняла остров 24 февраля, в первый день специальной военной операции. Изначально украинская сторона сообщила о гибели всех защитников острова, их представили к наградам посмертно. Позже в российском министерстве обороны заявили о сдаче в плен 82 военнослужащих с острова. В Киеве эти данные подтвердили.

На протяжении всей специальной военной операции украинские войска неоднократно предпринимали попытки вернуть Змеиный. Очередные из них произошли в канун Дня Победы и 21 июня.

Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом

Сергей Шойгуминистр обороны России

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, объект имеет стратегическое значение.

Ни один корабль, здесь речь о Болгарии, Румынии, Польши и так далее, не пройдет мимо острова Змеиный

Юрий Швыткинзаместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Политик объяснил, что это — хорошее место для размещения противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Ни один корабль не может пройти мимо острова, добавил он.

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Марина Совина
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