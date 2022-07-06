Фигурант дела о злоупотреблении полномочиями в МВД отказался признать вину

Фигурант дела о злоупотреблении полномочиями генерал МВД Абакумов отказался признать вину

Бывший заместитель главы петербургского управления МВД генерал-майор полиции Иван Абакумов не признал вину по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение судьи Валентины Левашовой.

«В ходе заседания суда Абакумов заявил, что не признает вину, однако подчеркнул, что дал подробные показания следствию в ходе допроса. Он просил не арестовывать его, а избрать ему меру пресечения в виде залога или домашнего ареста», — отметила Левашова

С просьбой подозреваемого не согласились следователь и прокурор. Они сочли, что Абакумов, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда или же воспрепятствовать следствию. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил генерала под стражу до 6 сентября.

Абакумов стал последним фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ранее Басманный суд принял решение об аресте до 5 сентября помощника главы Министерства внутренних дел (МВД) генерал-лейтенанта Сергея Умнова и начальницы отдела Службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву.