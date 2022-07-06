Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Дочери Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной

Дочери Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной из-за нарушения авторских прав
Надежда Бабкина

Надежда Бабкина. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Дочери заслуженного деятеля искусств РСФСР и советского режиссера Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной «Русская песня». Об этом сообщает ФАН.

Иск против культурного заведения подали артистка Ольга Шукшина, а также внебрачная дочь умершего режиссера Екатерина Шукшина. Женщины заявили, что у театра Бабкиной закончилась лицензия на показ спектакля «Калина Красная», поставленного по одноименному фильму их отца. Именно в этой постановке принимает участие их сестра Мария Шукшина.

Ольга и Екатерина заявили о нарушении авторских прав и отсутствии согласования деятельности театра с ними, а также потребовали «Русскую песню» выплатить им 600 тысяч рублей. Заседание состоится 30 августа в Басманном суде Москвы.

Ранее стало известно, что вдова Пьера Нарцисса подаст в суд на сотрудничавший с артистом ММА-промоушен, так как организаторы боев без правил не предоставили исполнителю врача, а также опубликовали видео с певцом после его смерти.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Норвегия пропустила ранее задержанные российские контейнеры для Шпицбергена
В России стартовали выборы лучших клиперов
Исландия одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО
В России появился собственный биржевой индекс пшеницы
Дочери Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной
Отказ ЕС сделать Грузию кандидатом в союз объяснили
На Украине предъявили обвинения зампреду правительства Херсонской области
Зерно засосало женщину и ее 13-летнего племянника подобно зыбучим пескам
Госдума приняла закон о наказании за участие в военных действиях против России
Вблизи черной дыры Sgr A* в центре Млечного Пути нашли звезду-рекордсмена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.