Дочери Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной

Дочери Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной из-за нарушения авторских прав

Дочери заслуженного деятеля искусств РСФСР и советского режиссера Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной «Русская песня». Об этом сообщает ФАН.

Иск против культурного заведения подали артистка Ольга Шукшина, а также внебрачная дочь умершего режиссера Екатерина Шукшина. Женщины заявили, что у театра Бабкиной закончилась лицензия на показ спектакля «Калина Красная», поставленного по одноименному фильму их отца. Именно в этой постановке принимает участие их сестра Мария Шукшина.

Ольга и Екатерина заявили о нарушении авторских прав и отсутствии согласования деятельности театра с ними, а также потребовали «Русскую песню» выплатить им 600 тысяч рублей. Заседание состоится 30 августа в Басманном суде Москвы.

Ранее стало известно, что вдова Пьера Нарцисса подаст в суд на сотрудничавший с артистом ММА-промоушен, так как организаторы боев без правил не предоставили исполнителю врача, а также опубликовали видео с певцом после его смерти.