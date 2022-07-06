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В парламенте Белоруссии предложили лишать гражданства за экстремизм

В парламенте Белоруссии готовят законопроект о лишении гражданства за экстремизм

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В парламенте Белоруссии разрабатывается законопроект, который предполагает лишение гражданства за экстремизм или причинение тяжкого вреда интересам государства. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета республики белорусского Национального собрания (верхней палаты белорусского парламента).

Отмечается, что проект закона предлагает лишать гражданства белорусов, которые совершили соответствующие преступления и при этом находятся за рубежом.

В Совете республики также подчеркнули, что документ направлен на «обеспечение нацбезопасности, стабильности общественно-политической системы и конституционных основ государственного устройства» Белоруссии.

В мае белорусский президент Александр Лукашенко подписал законодательные поправки, которые вводят смертную казнь за покушение на теракт.

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Алевтина Запольская
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