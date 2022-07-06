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Стало известно о психическом состоянии массового убийцы из Копенгагена

«Датское радио»: массовый убийца из Копенгагена не смог дозвониться до психиатров

Фото: Ritzau Scanpix / Olafur Steinar Gestsso/ Reuters

Человек, подозреваемый в совершении массового убийства в Копенгагене, перед тем, как пойти на преступление, не смог дозвониться в службу экстренной помощи с жалобами на острое психическое расстройство. Об этом рассказали в эфире «Датского радио», передает ТАСС.

«Мы не хотим комментировать конкретный случай. Наши советы полностью анонимны и конфиденциальны», — заявили в службе экстренной психиатрической помощи в ответ на просьбу дать комментарий случившемуся.

4 июля стало известно, что среди убитых при стрельбе в торговом центре Копенгагена есть 47-летний россиянин, который постоянно проживал в Дании. Кроме того, главный инспектор полиции Серен Томассен заявил, что погибли 17-летний датчанин и 17-летняя датчанка. Ранения получили четверо: двое подданных Дании и двое — Швеции.

Подозреваемым стал 22-летний датчанин, мотивы которого на данный момент неизвестны. При этом сотрудники правоохранительных органов не исключают террористического характера происшествия.

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Николай Чигасов
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