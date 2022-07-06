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Бузова рассказала о неудавшейся попытке купить дом

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что ей не удалось купить дом в пандемию COVID-19
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что однажды ей не удалось приобрести загородный дом. О неудачной попытке купить недвижимость артистка рассказала подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова отметила, что мечтает жить в загородном доме, где хочет построить зимний сад, завести собаку и проводить время вместе с семьей. Во время пандемии COVID-19 певица присмотрела вариант в месте, где со своей семьей проживает российский футболист Александр Самедов.

По словам певицы, она не смогла приобрести объект во время карантина. «Но он был прекрасен. Дом мечты! Правда в нем тоже нужно было делать ремонт, а я тогда только начала в квартире и не знала что это такое… Теперь никаких ремонтов в моей жизни! Все!» — заявила Бузова.

В мае 2022 года знаменитость рассказала, что летом планирует переехать в новую квартиру в Москве. Изначально певица должна была заселиться к началу текущего года. Однако сроки переезда сдвинулись на лето. На новоселье Бузова захотела организовать праздник.

Нина Ташевская
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