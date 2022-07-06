России предрекли новую вспышку коронавируса

Иммунолог Крючков предрек вспышку коронавируса в России в августе

Новая вспышка заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже в конце июля и продолжиться до сентября, считает иммунолог Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он также не исключил возможности мутации вируса в сторону большей патогенности.

Новая волна коронавируса началась в Италии. За последние сутки в стране заболело более 100 000 человек. В Минздраве страны заявляют, что в последний раз такие отметки фиксировались только 8 февраля 2022 года.

Рост заболеваемости не только в Италии

«На самом деле рост заболеваемости фиксируется не только в Италии, но и в большом количестве европейских стран, среди которых Германия, Испания и другие. Также вспышка идет в Израиле и Северной Америке, — перечислил Крючков. — Во всех этих государствах больше 1 тысячи зараженных на миллион, это очень много. Италия выбивается на общем фоне просто из-за того, что там процесс идет немного быстрее после отмены ограничений, которая произошла несколько месяцев назад».

Новых вариантов вируса, по словам медика, не появилось. На данный момент распространяются варианты омикрона, отличающиеся от оригинала несколько большей заразностью. Однако из-за роста заболеваемости многие специалисты ждут развития новых вариантов, в том числе и дельта-линии, известной своей патогенностью.

«Сейчас активно распространяются только новые генерации омикрона, выявленные в феврале. Они более заразны, лучше обходят поствакцинный и естественный иммунитет. В России эта линия тоже присутствует, случаи далеко не единичные, значительная доля новых случаев заражения приходится именно на них. Дело в том, что у нас все те же процессы, что и в Европе, идут с опозданием: в Москве и Петербурге последнюю пару недель тоже идет значительный рост, хотя, конечно, он не достигает величин Италии», — заметил иммунолог.

С учетом того, что Россия запаздывает где-то на месяц, уже на конец июля-август может прийтись значительный рост. В сентябре же для вируса вообще будет максимально благоприятная обстановка и возможна мощная вспышка Николай Крючков иммунолог

Риски мутаций

Одним из вариантов дальнейшей эволюции вируса Крючков считает мутацию в сторону большей патогенности. Он заметил, что заявления о том, что с каждым новым витком коронавирус становится все менее опасным и смертельным, преждевременны.

«То, что сейчас мы видим изменения в сторону меньшей патогенности, ни о чем не говорит. Нужно помнить о том, что мы наблюдали только рост патогенности к дельта-линии, затем он пошел вниз по омикрону от трех до шести раз. Но потомок дельта-линии все равно может появиться и даже стать доминирующим», — предположил Крючков.

Он уточнил, что не исключает сохранения патогенности на текущем уровне при росте заразности, как это происходит сейчас с подвидами омикрона. Но заметил, что гарантировать это невозможно.

Дело в том, что мутации вируса определяются не патогенностью, а обходом иммунитета, способностью подстраиваться, сохранением или повышением заразности. Так что именно потенциальную смертельность будущих вариантов предугадать невозможно Николай Крючков иммунолог

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