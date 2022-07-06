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Россия воззвала к голосу разума Литвы из-за сноса памятников

Посольство России заявило, что огорчено сносом памятника советским воинам в Клайпеде

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Снос памятника советским воинам-освободителям в Клайпеде вызывает огорчение. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в Литве.

Посольство воззвало к голосу разума и заявило, что власти Литвы проигнорировали мнение внушительной части клайпедчан, выступивших против демонтажа мемориала.

Российское представительство также указало на роль красноармейцев, отдавших свои жизни ради освобождения города. «[Неужели освободители] заслуживают подобного отношения — отношения, основывающегося на жуткой неблагодарности, издевательстве и глумлении?!» — возмутились в посольстве.

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Ведомство также выразило надежду, что будущие поколения дадут правильную оценку прошлому своей страны и «принесут покаяние павшим бойцам за содеянные их предками бесчинства».

Снос памятника советским воинам в Клайпеде начался 4 июля. Решение о демонтаже мемориала советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, было принято городским советом города в июне. Предполагается, что мемориальный комплекс перенесут в музей советских памятников в парке Грутас, а находящиеся на месте останки солдат останутся нетронутыми.

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Алевтина Запольская
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