России предсказали массовый уход страховых компаний

«Ъ»: участники страхового рынка спрогнозировали уход трети компаний к 2025 году

В ближайшие годы российский страховой рынок может покинуть треть компаний — в стране останется около сотни страховщиков. К 2025 году на фоне нерентабельности бизнеса и ужесточения регуляторных требований с рынка могут массово уйти в основном небольшие компании. Соответствующий прогноз дали «Коммерсанту» участники рынка.

Число страховых компаний в России в ближайшие два-три года сократится примерно на 20–30 фирм из нижней трети рейтинга, предсказывает управляющий директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексея Янин. В данный список входят региональные универсальные страховщики, небольшие страховщики жизни, компании с лицензией ОМС, которые дополнительно реализуют программы ДМС, согласно данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Издание пишет, что в 2021 году российский рынок покинули 13 компаний, в то время как сейчас в стране работают 146 лицензированных страховщиков. За последние три года ЦБ отозвал лицензии у 27 компаний, а в 2022 году — только у одной. Основными проблемами, с которыми в последнее время столкнулись страховщики, стали недостаточная окупаемость бизнеса и серьезные требования банков по рейтингу и финансовым критериям устойчивости, отмечают эксперты.

Сами страховщики полагают, что такие изменения на рынке больше всего затронут корпоративных клиентов, а розничный потребитель в большинстве регионов, скорее всего, не ощутит никаких последствий. «Вопросы могут возникнуть у отдельных потребителей по корпоративным линиям бизнеса, которые крупные страховщики перестали страховать из-за высокой убыточности», — отмечает директор по корпоративному андеррайтингу СК «Согласие» Сергей Печников.

Изменения на рынке страхования в России происходят на фоне обострившегося геополитического кризиса. Бизнес в стране прекращают вести разные западные компании. В их число уже вошли Zurich Insurance Group, дочерние компании Societe Generale, Allianz SE.