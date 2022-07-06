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В Крыму открылась выставка современного искусства о космосе

В крымском Гурзуфе открылась выставка современной живописи «Вторая космическая»
Фрагмент картины «Пейзажи Венеры»

Фрагмент картины «Пейзажи Венеры». Изображение: Дмитрий Колистратов / страница галереи White Gallery во «ВКонтакте»

В крымском Гурзуфе в галерее White Gallery открылась выставка современной живописи «Вторая космическая». Об этом сообщает издание КрымPress.

На выставке современных художников представлены картины, рассказывающие о взаимоотношении человека с Космосом и Вселенной. В пресс-службе объяснили, что вторая космическая скорость — минимальная скорость, которую необходимо придать объекту, чтобы преодолеть гравитацию и покинуть земную орбиту.

На выставке представлены работы десяти современных художников из разных городов России и Белоруссии. Она будет работать до 3 августа.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 15 по 19 августа пройдет фестиваль уличных театров — он станет частью большой программы «Тавриды.Арт». Участие в фестивале примут шесть театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана и Самары: они покажут уличные спектакли на территории арт-парка «Таврида», рядом с арт-объектами, которые выступят в качестве декораций.

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Сергей Истомин
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