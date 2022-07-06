Россиян предупредили об авторском праве на мемы

Юрист Рытвина заявила, что на мемы распространяется закон о защите авторских прав

Юрист, координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации России Валерия Рытвина заявила, что на мемы распространяется закон о защите авторских прав. Об этом она рассказала в разговоре с «Радиоточкой НСН».

«Мем — это тот же самый мультимедийный пользовательский контент, потому что там может быть картинка или какая-то фраза, которая может быть защищена товарным знаком как бренд», — объяснила собеседница издания. Она также предупредила, что если другой человек захочет присвоить себе мем, это будет считаться нарушением авторского права.

Ранее сообщалось, что в сети стало мемом фото экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, на котором он запечатлен с пустой тележкой в супермаркете на Кипре. Пользователи соцсети заявили, что политик напомнил им небогатого пенсионера, который делает покупки.

Перед этим пользователи сети превратили в мем фотографии президента Франции Эммануэля Макрона. Юзеры сравнили политика с героем американского ситкома «Офис» Майклом Скоттом, которого сыграл актер Стив Карелл.

Что делать?



