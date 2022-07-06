По остановившему работу трубопроводу продолжился экспорт нефти

Reuters: остановивший работу по решению суда КТК продолжил поставлять нефть за рубеж

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который поставляет нефть из Казахстана на международные рынки по одному из крупнейших трубопроводов в мире, по решению суда должен был остановить работу на 30 дней, хотя экспорт топлива продолжился. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



В работе международной компании в ходе проверки технического состояния объектов КТК были выявлены нарушения экологических требований — в частности, неправильное оформление документации по плану ликвидации аварийных разливов нефти. В качестве наказания суд потребовал от консорциума приостановить работу. КТК сообщил, что проверку объектов российской части консорциума инициировала заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

Несмотря на то что компания решила действовать в рамках требования суда, трейдеры заметили продолжение поставок нефти за рубеж. Источники агентства отметили, что по состоянию на утро 6 июля поставки топлива с месторождений в трубопровод не прекращались.

На следующий день после постановления суда, 6 июля, КТК рассказал о намерении обжаловать его решение. «АО "КТК-Р" направило в Приморский районный суд Новороссийска ходатайство с просьбой о приостановлении исполнения постановления судьи от 5 июля 2022 года по делу № 5-1188/2022 об административном приостановлении деятельности АО "КТК-Р" до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление», — сообщили РИА Новости в компании.

Любой сбой в работе КТК может создать дополнительную нагрузку на нефтяной рынок, который столкнулся с одним из самых серьезных кризисов с 1970-х годов, пишет Reuters. Так, понимая опасность нарушения в поставках топлива, при введении санкций на российскую нефть США заявили, что поставки из Казахстана через Россию должны осуществляться без перебоев. За весь 2021 год по трубопроводу было экспортировано до 54 миллионов тонн сорта казахстанской нефти, или около 1,2 миллиона баррелей в день.