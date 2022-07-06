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Известный скульптор рассказал о памятнике Юрию Шатунову в Москве

Скульптор Салават Щербаков рассказал, каким должен быть памятник Юрию Шатунову в Москве
Салават Щербаков

Салават Щербаков. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Скульптор Салават Щербаков, среди известных работ которого монумент князю Владимиру Великому в центре Москвы, считает, что памятник ушедшему из жизни российскому певцу Юрию Шатунову должен отражать разные грани личности артиста. Об этом специалист рассказал «Газете.Ru».

«Это большая тема — личность человека, попавшего в гигантские социальные жернова. Сирота попал в огромную популярность. Есть разные скульпторы, которые по-разному понимают. Но в этой теме много пересекается, она мне понятна. И страна тогда ломалась, и личная трагедия, и детский дом, и вихрь популярности, в который попал человек. Парень, судя по всему, был по-человечески хороший», — пояснил Щербаков.

Речь идет о памятнике, который собираются установить на могиле Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве. Семья артиста объявила о конкурсе на создание монумента. Щербаков признался, что не собирается в нем участвовать, но уточнил, что готов поработать над созданием памятника певцу по просьбе родственников.

Ранее на родине Юрия Шатунова, в городе Кумертау в Республике Башкортостан, опровергли установку памятника певцу. По словам мэра Олега Фролова, власти не давали распоряжений о размещении монумента. Глава города уточнил, что вопрос обсуждают, однако решение еще не принято.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в Москве на 49-м году жизни. Согласно предварительным данным, причиной смерти экс-солиста группы «Ласковый май» стал обширный инфаркт. Утверждается, что в момент смерти артист находился в машине скорой помощи.

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Нина Ташевская
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