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В России недосчитались новостроек

ЕРЗ: число новых проектов на рынке жилья в России сократилось на 21,8 процента

Фото: Наталья Сергеева / Коммерсантъ

В июне 2022 года в России недосчитались новостроек — число вышедших на рынок проектов сократилось на 21,8 процента по сравнению с аналогичным месяцем в 2021-м. К такому выводу пришли аналитики Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, за первый месяц лета 193 застройщика вывели на рынок жилья России 392 многоквартирных дома на 72,4 тысячи квартир совокупной площадью 3,62 миллиона квадратных метров. При этом с начала года ввели 1756 объекта — на 19 процентов меньше по сравнению с таким же периодом в 2021-м.

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Как отметили в ЕРЗ, в среднем за январь-июнь в России ежедневно поступало в продажу 1937 квартир, что на 16 процентов уступает показателям прошлого года. По прогнозам аналитиков, при сохранении текущих темпов ввода всего за 2022 год на рынке появится 707 тысяч новых квартир.

Согласно данным специалистов, за месяц больше всего проектов вывели в Краснодарском крае (40 объектов), Новосибирской области (38 объектов) и в Москве (31 объект). По площади нового жилья лидируют Москва (0,69 миллиона квадратных метров), Краснодарский край (0,39 миллиона квадратных метров) и Московская область (0,25 миллиона квадратных метров).

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще покупать квартиры на стадии котлована. В 2021 году 25 процентов покупок в новостройках были совершены на начальных этапах строительства, а 30 процентов — на этапе возведения стен. Показатель вырос с 2017 года — тогда на стадии оформления квартиры приобретали 20 процентов будущих жильцов, а на этапе строительства стен — 28 процентов.

Нина Ташевская
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