Назвавший бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой» министр объяснился

Глава Минприроды Камчатки Кумарьков заявил о необходимости сделать регион доступным

Министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков, который назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», объяснил, что имел в виду, говоря о путешественниках с маленьким бюджетом. Его слова приводит RTVI.

«Я не против отдыха на любой вкус и кошелек. Я сам, где могу, стараюсь сэкономить, и моя зарплата не 500, как многие пишут, а 200 тысяч рублей, на которые живет семья из четырех человек», — подчеркнул Кумарьков.

По его словам, важно сделать Камчатку доступной для всех желающих, чтобы там прекратился отток населения. Кроме того, министр заявил о недостаточности инфраструктуры для туристов, особенно на особо охраняемых природных территориях.

«Сейчас стало очень модно заявлениями ответственных лиц формировать некую гиперреальность, сказку, полуправду. Давайте приучимся не создавать воздушных замков, а говорить не всегда сладкую, но правду», — добавил Кумарьков, отметив необходимость честных и прямых дискуссий по важнейшим вопросам развития территорий.

Ранее глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», не согласившись с расчетами вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей.