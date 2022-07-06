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Назвавший бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой» министр объяснился

Глава Минприроды Камчатки Кумарьков заявил о необходимости сделать регион доступным
Алексей Кумарьков

Алексей Кумарьков. Фото: страница Алексея Кумарькова во «ВКонтакте»

Министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков, который назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», объяснил, что имел в виду, говоря о путешественниках с маленьким бюджетом. Его слова приводит RTVI.

«Я не против отдыха на любой вкус и кошелек. Я сам, где могу, стараюсь сэкономить, и моя зарплата не 500, как многие пишут, а 200 тысяч рублей, на которые живет семья из четырех человек», — подчеркнул Кумарьков.

По его словам, важно сделать Камчатку доступной для всех желающих, чтобы там прекратился отток населения. Кроме того, министр заявил о недостаточности инфраструктуры для туристов, особенно на особо охраняемых природных территориях.

«Сейчас стало очень модно заявлениями ответственных лиц формировать некую гиперреальность, сказку, полуправду. Давайте приучимся не создавать воздушных замков, а говорить не всегда сладкую, но правду», — добавил Кумарьков, отметив необходимость честных и прямых дискуссий по важнейшим вопросам развития территорий.

Ранее глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», не согласившись с расчетами вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей.

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Сергей Истомин
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