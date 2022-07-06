Премьера Австралии осудили за его визит на Украину

Премьера Австралии Альбанезе обвинили в визите на Украину во время наводнений в Сиднее

Теневое правительство Австралии обвинило премьер-министра страны Энтони Альбанезе в том, что он отправился в международное турне во время масштабных наводнений. Путешествие политика в том числе включало визит на Украину. Об этом заявил казначей австралийского теневого правительства Ангус Тейлор в эфире радио 2GB, передает РИА Новости.

«В то время как 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, премьер-министра больше интересовала его репутация на международной арене, а не то, как сделать так, чтобы людям Нового Южного Уэльса было где спать», — раскритиковал чиновник премьер-министра Австралии. Он отметил, что премьер «поднял телефон лишь спустя 48 часов после начала наводнений».

В ответ Альбанезе заявил, что его визит на Украину был важен, поскольку таким образом Австралия показывает свою солидарность с украинским народом. «Мы не можем отделить международные события от их влияния на Австралию и австралийцев», — подчеркнул глава австралийского правительства.

Ранее Альбанезе гарантировал, что Австралия передаст Украине новое вооружение, запрошенное Киевом. Отмечается, что в поставку будут включены 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников.

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