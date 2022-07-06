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Собчак призвала не жаловаться СК на обозвавшего ее лошадью комика

Собчак заявила Миронову, что не нуждается в проверке СК оскорбившего ее комика Сабурова

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Журналистка и блогерша Ксения Собчак ответила главе партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову, который призвал Следственный комитет (СК) России проверить выступления обозвавшего ее лошадью комика Нурлана Сабурова. В своем Telegram-канале в среду, 6 июля, она призвала не жаловаться на юмориста.

Собчак поблагодарила депутата Госдумы за поддержку, однако отметила, что не нуждается в том, чтобы высказывания Сабурова проверяли следователи. «Мне не нужен СК, чтобы поставить кого-то на место. И никому он не нужен», — написала она. Журналистка также выразила уверенность в том, что ведомство должно расследовать преступления, а не заниматься чьими-то «обидками».

Помимо того, Собчак заявила, она умнее комика. «Сабуров может сколько угодно злиться, пыхтеть и пытаться меня оскорбить — он все равно в итоге пойдет ***», — говорится в сообщении.

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Миронов прокомментировал оскорбление Сабурова в адрес Собчак во вторник, 5 июля, на своей странице во «ВКонтакте». Депутат указал, что мужчина ни при каких обстоятельствах не должен унижать женщину. Он также счел, что к журналистке можно «относиться по-разному», однако оскорблять ее со сцены, нецензурно выражаясь, недопустимо. «Следственный комитет должен тщательно понаблюдать и проверить выступления комика Сабурова. Если есть нарушения закона — карать по всей строгости. Хватит уже этих вольностей!» — возмутился политик.

Видео, на котором Сабуров резко высказался о Собчак, распространилось в соцсетях и на YouTube в начале июля. «Давайте об очевидном. Собчак — лошадь ***», — сказал комик во время выступления. Журналистка, комментируя его слова в Telegram, указала на неактуальность этой шутки.

В апреле Собчак осудила Сабурова за нежелание высказываться о политике. Она также припомнила юмористу выпуск шоу «Что было дальше?», в котором он с другими резидентами проекта высмеивал блогершу Анастасию Ивлееву.

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Маргарита Щигарева
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