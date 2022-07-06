Бывший глава Минздрава Британии призвал Джонсона покинуть пост премьер-министра

Бывший глава Минздрава Британии Джавид призвал Джонсона покинуть пост премьер-министра

Ушедший в отставку министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид призвал Бориса Джонсона покинуть пост премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что несправедливо заставлять членов Консервативной партии защищать «позиции, которые они не разделяют и не поддерживают». Он также отметил, что избиратели вправе ожидать от партии лучших стандартов. «Я пришел к выводу, что проблема начинается сверху», — добавил бывший глава Минздрава.

6 июля министр по делам школ Великобритании Робин Уолкер подал в отставку на фоне партийного кризиса. Уолкер напрямую обратился к премьер-министру страны Борису Джонсону, заявив, что ошибки британского лидера «затмили великие достижения» его правительства.

Ранее в отставку подали министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Причиной стал скандал, в котором фигурирует Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер. Глава Минздрава Джавид покинул свой пост, заявив, что он «больше не может продолжать работать с чистой совестью».