Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Бывший глава Минздрава Британии призвал Джонсона покинуть пост премьер-министра

Бывший глава Минздрава Британии Джавид призвал Джонсона покинуть пост премьер-министра
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Ian Vogler / Reuters

Ушедший в отставку министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид призвал Бориса Джонсона покинуть пост премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что несправедливо заставлять членов Консервативной партии защищать «позиции, которые они не разделяют и не поддерживают». Он также отметил, что избиратели вправе ожидать от партии лучших стандартов. «Я пришел к выводу, что проблема начинается сверху», — добавил бывший глава Минздрава.

6 июля министр по делам школ Великобритании Робин Уолкер подал в отставку на фоне партийного кризиса. Уолкер напрямую обратился к премьер-министру страны Борису Джонсону, заявив, что ошибки британского лидера «затмили великие достижения» его правительства.

Ранее в отставку подали министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Причиной стал скандал, в котором фигурирует Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер. Глава Минздрава Джавид покинул свой пост, заявив, что он «больше не может продолжать работать с чистой совестью».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Норвегия пропустила ранее задержанные российские контейнеры для Шпицбергена
Для картины Репина в Третьяковской галерее заказали пуленепробиваемую капсулу
Бывшего замминистра культуры России Пирумова осудили к 8,5 годам за хищения
В России стартовали выборы лучших клиперов
Исландия одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО
В России появился собственный биржевой индекс пшеницы
Дочери Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной
Отказ ЕС сделать Грузию кандидатом в союз объяснили
На Украине предъявили обвинения зампреду правительства Херсонской области
Зерно засосало женщину и ее 13-летнего племянника подобно зыбучим пескам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.