Посол России допустил новое голосование по вотуму доверия Джонсону

Посол РФ Келин: в Британии могут снова провести голосование по вотуму доверия Джонсону

Посол России в Лондоне Андрей Келин допустил, что вопрос о голосовании по вотуму доверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может вновь встать на повестке дня. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

По его словам, вечером Комитет консервативной партии планирует решать вопрос об изменении процедуры вынесения вотума недоверия.

«Вот сейчас повышается шанс на то, что, если удастся оформить заново новую процедуру, поскольку предыдущая предусматривала, что год потом не будет проводиться, и правительство может быть спокойно, тогда буквально вотум недоверия опять может встать на повестке дня в ближайшие дни, как ни странно», — сказал он.

Келин отметил, что на сегодняшний день за вынесение вотума недоверия могут проголосовать более 50 процентов.

В начале июня Борису Джонсону удалось сохранить пост премьер-министра Великобритании по итогам голосования правящей Консервативной партии по вопросу вынесения вотума недоверия главе правительства. Голосование проходило тайно в Палате общин. Представители консерваторов не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.