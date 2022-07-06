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Американская оборонная компания построит новый ракетный завод

Американская оборонная компания Northrop Grumman построит в 2024 году новый ракетный завод

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская оборонная компания Northrop Grumman заявила о планах построить к 2024 году новый завод по производству ракетного вооружения. Предполагается, что он будет ежегодно производить до 600 единиц оружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Наше новое предприятие по интеграции ракет — это завод будущего, предназначенный для производства больших объемов ракет по доступной цене для удовлетворения растущего спроса клиентов», — заверила президент Northrop Grumman Defense Systems Мэри Петрышин.

Планируется, что поначалу на заводе будут собирать противорадиолокационные ракеты повышенной дальности AARGM-ER типа «воздух-земля». Однако в компании подчеркнули, что предприятие не ограничивается производством одного типа ракет, и легко модифицируется под новые ракетные программы.

Ранее сообщалось о планах США разработать средства защиты от гиперзвукового оружия. В рамках программы Агентства по противоракетной обороне США Glide Phase Interceptor Пентагон планирует найти средства уничтожения ракет, летящих со скоростью более пяти чисел Маха. Программа пока находится на ранней стадии.

Ударная волна
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Марина Совина
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