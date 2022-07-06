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В США разработают средства защиты от гиперзвукового оружия

19FortyFive: в США разработают средства защиты от гиперзвуковых ракет России и Китая

Изображение: Raytheon

Россия и Китай опередили Соединенные Штаты в сфере создания гиперзвуковых ракет. Поэтому в США сосредоточились на создании средств защиты. В рамках программы Агентства по противоракетной обороне США Glide Phase Interceptor компании Raytheon и Northrop Grumman разработают новые средства противоракетной обороны, пишет обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд.

Победителей тендера объявили 24 июня. В рамках программы Пентагон планирует найти средства уничтожения ракет, летящих со скоростью более пяти чисел Маха. Программа находится на ранней стадии, но Raytheon выпустила иллюстрацию, демонстрирующую запущенную с корабля противоракету. В компании отметили, что перспективный боеприпас будет интегрирован в боевую информационно-управляющую систему Baseline 9 Aegis. Перехватчик сможет поражать ракету на этапе планирования.

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Northrop Grumman планирует противопоставить гиперзвуковым ракетам группировку из сотен спутников на низкой околоземной орбите. Считается, что космические аппараты смогут своевременно зафиксировать пуск ракеты и передать данные о цели.

Иствуд предположил, что Агентство по противоракетной обороне может выбрать отдельные элементы двух систем. «Однако я склоняюсь к варианту использования космической группировки спутников, поскольку она предлагает очевидные варианты покрытия для гиперзвуковых запусков по всему миру. Но вариант Aegis может быть более быстрым в приобретении, дешевым, менее рискованным и более простым в интеграции», — добавил он.

Ранее в публикации Politico отметили, что американские военные планируют противодействовать гиперзвуковому оружию с помощью аэростатов.

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Даниил Иринин
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