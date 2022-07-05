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В США начнут искать гиперзвуковые ракеты с помощью воздушных шаров

Politico: Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России

Фото: Patrick Semansky / AP

Американские военные планируют противодействовать гиперзвуковому оружию Китая и России с помощью воздушных шаров. Пентагон может начать использовать аэростаты, которые дополнят спутники, для поиска гиперзвуковых ракет. Об этом пишет Politico.

«Эта идея может показаться научной фантастикой, но бюджетная документация Пентагона указывает, что технология переходит из научного сектора Министерства обороны на военную службу», — пишет издание.

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За последние два года Пентагон потратил около 3,8 миллиона долларов на проект разработки воздушных шаров, а в 2023 финансовом году ведомство планирует направить на эти нужды 27,1 миллиона долларов. Каплевидные воздушные шары будут передвигаться с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

«Платформы на большой или очень большой высоте имеют множество преимуществ благодаря продолжительности патрулирования, маневренности, а также гибкости для нескольких полезных нагрузок», — отметил представитель Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

В июне военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм назвал причины провала летных испытаний гиперзвуковой ракеты США — в ходе пуска у ракеты отказала вторая ступень.

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Даниил Иринин
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