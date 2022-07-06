Мишустин назвал принципиальную задачу в России

Премьер-министр Мишустин назвал принципиальной задачей поддержку рождаемости в России

В России принципиальной задачей является поддержка рождаемости. Об этом на стратегической сессии по темам развития социальной сферы заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

По словам Мишустина, в сфере демографии «принципиально важно поддержать рождаемость». Премьер-министр также поручил проработать дополнительные меры помощи семьям.

17 июня президент России Владимир Путин назвал крайне сложной демографическую ситуацию в России. По его словам, это связано с негативными демографическими волнами. Так, в апреле 2022 года в России родилось менее 100 тысяч детей — это почти на 13 процентов меньше, чем в апреле 2020 года.

До этого специалист Минздрава Наталья Долгушина назвала чрезвычайной демографическую ситуацию в России. По ее словам, в регионах страны снизилось число женщин репродуктивного возраста.