Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту

Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника на могиле артиста

Фото: Evguenii Matveev / Globallookpress.com

Cемья покойного певца Юрия Шатунова объявила о конкурсе на создание памятника артисту. Об этом сообщается на официальном сайте исполнителя.

Монумент будет установлен на могиле Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве. Сроки проведения конкурса не уточняются. Памятник должен отвечать двум условиям: он должен быть выполнен в бронзе и соответствовать реальному росту певца или быть выше.

Заявки уже принимаются. Для участия в конкурсе необходимо создать художественный эскиз будущего памятника и прописать его технические характеристики. В заявке также нужно описать свой опыт в качестве скульптора и приложить примеры ранее созданных памятников.

Родные Шатунова подчеркнули, что проект носит народный характер. В ближайшее время на сайте артиста будет открыт сбор средств на оплату памятника и прочие расходы.

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет.

Ранее сообщалось о том, что доследственную проверку по факту смерти Шатунова продлили на 30 дней.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В Госдуме сочли выгодным для Литвы строительство новой трассы в Калининград
В Херсоне задержали организаторов покушения на местного главу УСИН
Собянин объявил о начале работы над «электромосквичом»
Россиянка отдохнула в Греции и рассказала о криках «fuck Russians!» вслед
Перечислены меры борьбы с эмбарго на российское золото
Россиянам разрешили скрывать данные для защиты от санкций
Стилистка раскрыла удешевляющие женский образ цвета
Врач назвал неожиданное полезное свойство макарон
Проректора Российской таможенной академии обвинили в торговле наркотиками
Зеленского обвинили в решении устроить террор в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.