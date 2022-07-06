В Москве уменьшат разрешенную скорость на Тверской

На Тверской, Пятницкой и Большой Ордынке ограничат скорость до 50 километров в час

В центре Москвы на ряде улиц ограничат разрешенную скорость. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения, передает РИА Новости.

«Улицы в центре станут безопаснее — разрешенная скорость там изменится до 30 и 50 километров в час», — сказали в пресс-службе ЦОДД.

В учреждении уточнили, что разрешенную скорость до 50 километров в час снизят на Тверской, Пятницкой и Большой Ордынке. Помимо этого, водителям будет разрешено ехать на Рождественке, Солянке и набережных столицы со скоростью не более 30 километров в час.

В ЦОДД уверены, что снижение разрешенной скорости не повлияет на пробки в городе. Днем в центре Москвы автомобили передвигаются со скоростью не более 30-40 километров в час, отметили в организации.

Там объяснили это решение тем, что от скорости транспорта зависит тяжесть последствий ДТП.

В 2021 году на части улиц уже снизили скоростной режим. В частности, это коснулось Бульварного кольца и Большой Никитской улицы. В ЦОДД отметили, что за это время число аварий снизилось два раза, а на Большой Никитской не было зафиксировано ни одного ДТП.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Минпромторг, мэрия Москвы и ФГУП «НАМИ» добиваются ограничения скорости на всех ввозимых в Россию электросамокатах, моноколесах и гироскутерах. По данным издания, правила собираются установить в новом ГОСТе.