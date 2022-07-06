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Женщину зарезали на политическом фестивале в Швеции

Полиция: женщина скончалась от ножевого ранения на политическом фестивале в Швеции

Фото: Henrik Montgomery / Reuters

Женщина скончалась после того, как ее ранили ножом во время политического фестиваля Almedalsveckan в городе Висбю на острове Готланд в Швеции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию королевства.

«В среду днем в центре Висбю на женщину совершено нападение с ножом​​​... она скончалась от полученных травм», -— сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что злоумышленник задержан на месте происшествия. Его подозревают в покушении на убийство.

Ранее стало известно, что в Египте студент Университета Мансура зарезал девушку у входа в учебное заведение из-за того, что она отказалась выйти за него замуж. В ходе расследования выяснилось, что за несколько месяцев до нападения семья погибшей обращалась в полицию с просьбой защитить Ашраф от навязчивого кавалера.

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Марина Совина
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