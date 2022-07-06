Женщину зарезали на политическом фестивале в Швеции
Женщина скончалась после того, как ее ранили ножом во время политического фестиваля Almedalsveckan в городе Висбю на острове Готланд в Швеции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию королевства.
«В среду днем в центре Висбю на женщину совершено нападение с ножом... она скончалась от полученных травм», -— сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что злоумышленник задержан на месте происшествия. Его подозревают в покушении на убийство.
Ранее стало известно, что в Египте студент Университета Мансура зарезал девушку у входа в учебное заведение из-за того, что она отказалась выйти за него замуж. В ходе расследования выяснилось, что за несколько месяцев до нападения семья погибшей обращалась в полицию с просьбой защитить Ашраф от навязчивого кавалера.