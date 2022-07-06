Хабаровская ФСБ задержала иностранца за финансирование террористической организации

Сотрудники ФСБ Хабаровского края задержали иностранца за финансирование террористической организации. Мужчина отправлял деньги в запрещенную в России террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.

По данным ведомства, деньги вооруженным формированиям международной террористической организации отправлял 20-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он задержан и находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности» УК РФ, такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске граждан одной из среднеазиатских республик отправили в СИЗО за то, что они из идеологических соображений не сообщили в полицию о соотечественнике, который финансировал запрещенную в России международную террористическую организацию (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам».

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