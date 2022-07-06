Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трамп собрался объявить об участии в президентских выборах этим летом

The Hill: Трамп объявит об участии в президентских выборах 2024-го уже этим летом

Фото: Tom Brenner / Reuters

Вопрос о том, будет ли экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз участвовать в президентских выборах, уже не стоит. По словам источников из его ближайшего окружения, это является решенным фактом, а сам бизнесмен теперь задумывается о том, когда лучше объявить о своем участии в выборах. По данным газеты The Hill, это может произойти уже летом этого года.

«Думаю, есть люди, которые толкают его в этом направлении, и сам Трамп не против», — рассказал собеседник издания.

По мнению одного из представителей Республиканской партии, пожелавшего остаться анонимным, объявление о решении участвовать в выборах 2024-го может быть полезным для самого Трампа, но вредным для партии. Он пояснил, что пока республиканцы «обгоняют» демократов благодаря активной работе с экономической повесткой, однако заявления экс-президента могут просто отвлечь на себя все внимание. Это может оказать негативное влияние на ход промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут уже этой осенью.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Bild заявила о провале плана Германии по поставкам СПГ
Трамп собрался объявить об участии в президентских выборах этим летом
Разработаны термостойкие литий-ионные батареи
Умер генсек ОПЕК Баркиндо
В России захотели решить проблему «резиновых квартир»
В российском городе произошла вспышка гепатита
Суд взыскал с блогера Била более 2,4 миллиона рублей
Алиханов предложил построить выделенную трассу из России в Калининград
Турагент назвала пять направлений по России для отдыха вдвоем
В Европе усомнились в способности Киева выплатить долги по иностранным кредитам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.