Посетившая Адлер россиянка описала продавцов фразой «не обманул — не заработал»

Читательница портала «Тонкости туризма» пожаловалась на нечестность продавцов в Адлере

Российская путешественница, посетившая Адлер, пожаловалась на нечестность местных продавцов и описала их фразой «не обманул — не заработал». Впечатлениями от своей поездки на юг России она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на портале «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, прибыв на курорт с семьей, они первым делом отправились покупать фрукты и ягоды около отеля. «Были с дороги, не обратили внимание на цены, но позже узнали, что продали их нам в два раза дороже. Продавец просто увидел, что мы с чемоданами, свежеприбывшие, и решил завысить цену!» — возмутилась туристка.

На следующий день читательница портала поинтересовалась в том же месте стоимостью фруктов и продавец назвал меньшую цену. На вопрос, почему накануне сумма была выше, он ответил, что такие цены были у поставщиков.

Кроме того, путешественница порекомендовала россиянам брать по возможности трансфер до отеля заранее, поскольку в аэропорту и на железнодорожном вокзале «сложно отбиться» от настойчивых таксистов. «При этом на "Яндекс.Такси" тут цены завышены, таксисты как-то научились обманывать алгоритм, с нескольких телефонов отправляют запросы на поездки, тем самым повышая стоимость проезда», — пожаловалась россиянка.

Ранее координатор платформы для выявления мошенников и борьбы с ними «Мошеловка» Евгения Лазарева назвала наиболее распространенные схемы обмана туристов в сезон отпусков. По ее словам, для минимизации рисков при бронировании отеля следует позвонить в объект размещения напрямую и не поддерживать коммуникацию вне сервиса.