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Китай задумал беспрецедентный шаг для спасения от кризиса

Bloomberg: Китай может разрешить регионам продажу облигаций из квоты следующего года

Фото: Thomas White / Reuters

Министерство финансов Китая задумало пойти на беспрецедентный шаг для спасения экономики от рисков кризиса: ведомство рассматривает возможность позволить региональным властям продать во второй половине года специальные облигации на сумму 1,5 триллиона юаней — 220 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

По словам пожелавших сохранить анонимность источников агентства, речь идет о переносе части квоты по выпуску облигаций со следующего года на этот. Подобное решение станет первым для Пекина, что подчеркивает растущие опасения по поводу состояния экономики страны. Средства должны пойти на финансирование инфраструктуры: к подобным мерам Китай традиционно прибегал для компенсации экономических последствий локдаунов.

Ранее власти регионов не начинали торги до 1 января, начала нового бюджетного года — квоты на выпуск облигаций, в том числе целевых, выделяются ежегодно. Предложение сдвинуть сроки сначала должен одобрить Госсовет КНР и, возможно, законодательный орган страны, Всекитайское собрание народных представителей.

Согласно плану Пекина, экономика в 2022 году должна вырасти на 5,5 процента. Однако, по оценкам опрошенных Bloomberg экономистов, достичь цели будет непросто — они ожидают роста в 4,1 процента. Снижение темпов связано в том числе с чередой локдаунов, которые вводились в Китае на фоне роста заболеваемости коронавирусом и негативно сказывались на производстве.

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Платон Щукин
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