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Актрису Бетт Мидлер обвинили в трансфобии за твит о «менструаторах»

Актрису Бетт Мидлер обвинили в трансфобии за твит о «рожающих людях» и «менструаторах»
Бетт Мидлер

Бетт Мидлер. Фото: Tom Brenner / Reuters

76-летнюю американскую актрису Бетт Мидлер обвинили в трансфобии в социальных сетях. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В своем аккаунте в Twitter Мидлер выложила пост, в котором порассуждала о правах женщин. Твит был опубликован после того, как Верховный суд США принял решение отменить вынесенное почти 50 лет назад постановление, которое разрешает женщинам прерывать беременность.

«Женщины мира! Нас лишают права на тела, жизни, даже имена! Нас больше не называют женщинами, нас называют "рожающими людьми", "менструаторами", "персонами с вагинами". Не дайте им стереть себя, вам обязан каждый живущий на Земле!» — написала она.

Пост собрал больше 20 000 ответов, в большинстве из которых обладательница «Грэмми» подверглась критике. Пользователи обвинили Мидлер в трансфобии и игнорировании прав трансгендерных мужчин на роды. Они предложили бойкотировать сиквел фильма «Фокус-покус» с участием актрисы, премьера которого назначена на 30 сентября 2022 года.

Позднее Мидлер выставила в своем Twitter ссылку на колонку журналистки Памелы Пол в New York Times. В ней говорится, что: «ультраправые и ультралевые нашли тезис, в котором они сходятся: женщины не имеют значения». Актриса дополнила, что ее предыдущей твит был отсылкой к «замечательной» статье New York Times, и что в нем не было ничего «трансфобного». Она подчеркнула, что ее слова были о том, что женщинам всегда, начиная со времен пещерных людей, «приходится мириться с подобным дерьмом».

Ранее стало известно о том, что звезду «Эйфории» Хантер Шафер не пустили в клуб из-за трансфобии.

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Дениза Мацаева
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