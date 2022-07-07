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Зеленский оценил будущую политику Великобритании по Украине

Президент Зеленский заявил, что политика Великобритании по Украине не изменится
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку будущей политике Лондона в отношении Киева после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский выразил уверенность, что после отставки Джонсона политика Великобритании в отношении Украины не изменится. При этом глава республики отметил, что считает Джонсона «настоящим другом Украины».

7 июля Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьера Великобритании. Политик также заявил, что покидает пост лидера Консервативной партии.

Позднее в беседе с Зеленским Джонсон пообещал, что даже после его ухода с должности главы британского правительства Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять Киеву необходимое оружие.

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Алевтина Запольская
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