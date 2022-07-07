Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуму внесли проект о новом выходном в России

Депутаты Госдумы внесли законопроект о выходном в День семьи, любви и верности

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Государственную думу внесли законопроект о назначении Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, праздничным и выходным днем в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ внесли на рассмотрение депутаты от КПРФ Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко и Ольга Алимова, а также Яна Лантратова от партии «Справедливая Россия — За правду».

Предлагаемое отнесение 8 июля к выходным дням позволит россиянам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что будет способствовать укреплению семейных родственных связей, а также заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении жизни, цитирует авторов документа Regnum.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Праздник направлен на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, а также на сохранение традиционных семейных ценностей.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Названы возможные преемники Джонсона на посту премьера Британии
Попытавшегося схитрить на ЕГЭ школьника оштрафовали на 3 тысячи рублей
Кремль ответил на вопрос о начале военных действий со стороны Польши
Названы вновь вернувшиеся в моду провокационные тренды 2000-х годов
Россиянам назвали подешевевший в два раза продукт
Россиянам раскрыли пользу популярного советского тренажера
Глюкоза раскрыла секрет своей красоты
В Госдуму внесли проект о новом выходном в России
Подозрительных россиян начнут выявлять в сети
В Китае модернизировали советскую «Малютку»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.