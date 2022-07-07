В отставке Джонсона увидели «индийский след»

Политолог Барабанов увидел «индийский след» в отставке премьер-министра Британии Джонсона

Череду массовых увольнений членов британского правительства, подтолкнувшую премьер-министра Бориса Джонсона к сложению полномочий, инициировали политики индийского происхождения. «Индийский след» в отставке Джонсона увидел программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов в беседе с «Лентой.ру».

Одним из первых министров, который подал в отставку из-за скандала, вызванного сексуальными домогательствами протеже Джонсона Криса Пинчера, стал экс-глава минфина Риши Сунак — этнический индиец. По словам Барабанова, «индийская» фракция была широко представлена в правительстве Джонсона и ведет себя весьма сплоченно.

«С моей точки зрения, у них вполне может быть цель впервые поставить британским премьером и лидером Консервативной партии выходца из Индии», — предположил он. По мнению политолога, подобный шаг стал бы своего рода «реваншем за века колониального унижения со стороны Англии».

В четверг, 7 июля, Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Он будет выполнять обязанности главы правительства до момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии. Политик был вынужден сложить с себя полномочия из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а однопартийцы обратились к Джонсону с требованием самому покинуть свою должность.