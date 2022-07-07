Минобороны обнаружило у пленных бойцов ВСУ следы заболевания изучаемыми США инфекциями

В крови пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены следы участия в биологических экспериментах Пентагона. Об этом журналистам сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«33 процента обследованных военнослужащих переболели или больны гепатитом "А", более 4 процентов — лихорадкой с почечным синдромом, 20 процентов — лихорадкой Западного Нила. Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели», — объяснил он.

По мнению Кириллова, это может указывать на то, что военнослужащие ВСУ привлекались в качестве добровольцев к биологическим экспериментам, проводимым США на территории Украины.

В ходе брифинга он также раскрыл новые данные о работе биолабораторий на Украине. Так глава войск РХБЗ отметил, что одной из тем, особенно интересовавших иностранных специалистов, был вирус Эбола.