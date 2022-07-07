МИД разъяснил правила въезда в Россию для иностранцев

МИД: с 15 июля для въезда в Россию иностранцам нужны паспорт, виза и отрицательный ПЦР

МИД разъяснил правила въезда для иностранцев в Россию после отмены антиковидных ограничений. Для этого нужны паспорт, виза и отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, с 15 июля порядок въезда иностранных граждан в Россию практически вернется к «допандемийному», то есть без ограничений по категориям, основаниям въезда, а также пунктам пропуска, через которые планируется осуществлять въезд: на основании действительных документов, удостоверяющих личность, и российской визы в случае ее необходимости.

В то же время в ведомстве обратили внимание, что при этом сохраняется требование о предъявлении въезжающими в Россию иностранцами (кроме граждан Белоруссии, прибывающих авиатранспортом) отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Кроме того, в МИД заметили, что с 15 июля также снимаются ограничения на выезд россиян за пределы страны через наземные пункты пропуска.

С 15 июля в России снимаются все ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году. Ранее в июле глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которое снимает введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В ведомстве сообщили, что решение обусловлено продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии.